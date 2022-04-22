В нижегородских школах с 25 апреля будут еженедельно поднимать флаг и исполнять гимн

С 25 апреля на еженедельной основе в школах нижегородской области будет проходить церемония поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна.

Приказ подписан главой Минобразования региона Ольгой Петровой.

«Сейчас эта традиция будет закрепляться. Выход на поднятие флага станет также особым поощрением для ребят, которые достигли значимых результатов в учёбе, общественной жизни, спорте, искусстве и науке», — приводит РИА Новости сообщение правительства Нижегородской области.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах. Глава государства подчеркнул, что там, где данное мероприятие пока невозможно организовать на достойном уровне, лучше его перенести.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT выразила мнение, что эта мера отвечает сегодняшним реалиям и объективно необходима, так как гимн и флаг — это то, что объединяет россиян.