В нижегородских школах с 25 апреля будут еженедельно поднимать флаг и исполнять гимн
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Приказ подписан главой Минобразования региона Ольгой Петровой.
«Сейчас эта традиция будет закрепляться. Выход на поднятие флага станет также особым поощрением для ребят, которые достигли значимых результатов в учёбе, общественной жизни, спорте, искусстве и науке», — приводит РИА Новости сообщение правительства Нижегородской области.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах. Глава государства подчеркнул, что там, где данное мероприятие пока невозможно организовать на достойном уровне, лучше его перенести.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT выразила мнение, что эта мера отвечает сегодняшним реалиям и объективно необходима, так как гимн и флаг — это то, что объединяет россиян.