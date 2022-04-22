Рекрутер Шубадерова назвала качества хорошей няни

Короткая ссылка
Частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна Шубадерова назвала качества хорошей няни.
Рекрутер Шубадерова назвала качества хорошей няни
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Sandro Di Carlo Darsa

«Для этой профессии не важны возраст, образование (тем более педагогическое, психологическое), наличие собственных детей. Хотя, конечно, основы педагогики и психологии няня должна знать, потому что она работает с самым важным: воспитывает личность», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметила эксперт, няня должна заботиться о безопасности ребёнка, верно осуществлять уход.

Ключевым качеством Шубадерова считает исполнительность.

«Есть в социальной психологии термин «просоциальное поведение». Человек понимает, что в ближайшие три-пять лет он будет находиться в этой семье», — сказала эксперт.

Ранее детский психолог Иван Кулаков в рамках онлайн-форума «Семья» рассказал, как родителям избежать эмоционального выгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить