Рекрутер Шубадерова назвала качества хорошей няни

Частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна Шубадерова назвала качества хорошей няни.

«Для этой профессии не важны возраст, образование (тем более педагогическое, психологическое), наличие собственных детей. Хотя, конечно, основы педагогики и психологии няня должна знать, потому что она работает с самым важным: воспитывает личность», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметила эксперт, няня должна заботиться о безопасности ребёнка, верно осуществлять уход.

Ключевым качеством Шубадерова считает исполнительность.

«Есть в социальной психологии термин «просоциальное поведение». Человек понимает, что в ближайшие три-пять лет он будет находиться в этой семье», — сказала эксперт.

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