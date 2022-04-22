Рекрутер Шубадерова назвала качества хорошей няни
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«Для этой профессии не важны возраст, образование (тем более педагогическое, психологическое), наличие собственных детей. Хотя, конечно, основы педагогики и психологии няня должна знать, потому что она работает с самым важным: воспитывает личность», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.
Как отметила эксперт, няня должна заботиться о безопасности ребёнка, верно осуществлять уход.
Ключевым качеством Шубадерова считает исполнительность.
«Есть в социальной психологии термин «просоциальное поведение». Человек понимает, что в ближайшие три-пять лет он будет находиться в этой семье», — сказала эксперт.
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