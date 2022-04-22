Специалист Моор дала советы по поверке счётчиков

Заместитель директора по реализации электроэнергии ООО «РКС-энерго» Анжелика Моор дала советы по поверке счётчиков.

Об этом сообщает ФАН.

«Делать частую поверку приборов я бы не советовала. Межповерочный интервал занимает, как правило, 16 лет. Если этот интервал не закончился, то нет смысла производить поверку и тратить лишние деньги», — заявила она в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По её словам, если данный интервал закончился, то лучше обратиться к гарантированному поставщику.

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