Специалист Моор дала советы по поверке счётчиков

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Заместитель директора по реализации электроэнергии ООО «РКС-энерго» Анжелика Моор дала советы по поверке счётчиков.
Специалист Моор дала советы по поверке счётчиков
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ФАН.

«Делать частую поверку приборов я бы не советовала. Межповерочный интервал занимает, как правило, 16 лет. Если этот интервал не закончился, то нет смысла производить поверку и тратить лишние деньги», — заявила она в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По её словам, если данный интервал закончился, то лучше обратиться к гарантированному поставщику.

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