Адвокат Леськив прокомментировал новые правила оплаты ЖКУ

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив прокомментировал новые правила оплаты ЖКУ.

«Уменьшение размера пеней, возможно, не обрадовало коммунальщиков, но в современных условиях это необходимый шаг для поддержки обычных россиян», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это логичное решение в связи с фактическим мораторием на взыскания, который будет действовать минимум до 1 октября.

Со своей стороны, заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин отметил, что любой потребитель коммунальных услуг вправе требовать предоставить ему счёт на бумажном носителе.

«А размещение сведений в ГИС ЖКХ не освобождает исполнителя коммунальных услуг от такой обязанности. Однако надо иметь в виду, что некоторые коммунальщики вносят пункт о порядке информирования в договор, который они заключают с собственниками квартир. И если этим порядком предусмотрены исключительно электронные счета, то без специального заявления счёт в бумажном виде не получить», — уточнил Инютин.

Ранее адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ. Речь идёт об актах, которые выносятся мировым судьёй на основании заявления о взыскании задолженности.