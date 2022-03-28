Адвокат Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ

Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ. Речь идёт об актах, которые выносятся мировым судьёй на основании заявления о взыскании задолженности.

«Конечно, такого рода судебные приказы можно и нужно отменять. Согласно закону, должник в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа вправе подать возражение на судебный приказ, и тогда он будет отменён», — заявил Шагин в беседе с Life.ru.

По его словам, нередко на практике должники узнают о существовании такого приказа, когда средства со счёта уже списаны. В таком случае, добавил эксперт, выход только один — доказывать свою правоту в исковом порядке через суд.

Ранее глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.