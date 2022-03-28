Адвокат Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ
- РИА Новости
«Конечно, такого рода судебные приказы можно и нужно отменять. Согласно закону, должник в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа вправе подать возражение на судебный приказ, и тогда он будет отменён», — заявил Шагин в беседе с Life.ru.
По его словам, нередко на практике должники узнают о существовании такого приказа, когда средства со счёта уже списаны. В таком случае, добавил эксперт, выход только один — доказывать свою правоту в исковом порядке через суд.
Ранее глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.