Адвокат Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ

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Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ. Речь идёт об актах, которые выносятся мировым судьёй на основании заявления о взыскании задолженности.
Адвокат Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ
  • РИА Новости

«Конечно, такого рода судебные приказы можно и нужно отменять. Согласно закону, должник в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа вправе подать возражение на судебный приказ, и тогда он будет отменён», — заявил Шагин в беседе с Life.ru.

По его словам, нередко на практике должники узнают о существовании такого приказа, когда средства со счёта уже списаны. В таком случае, добавил эксперт, выход только один — доказывать свою правоту в исковом порядке через суд.

Ранее глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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