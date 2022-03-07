В столичном Департаменте ЖКХ рассказали, кому положены субсидии на оплату коммунальных услуг

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Глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи и студенты, отметил глава департамента в беседе с НТВ.

«С этого года действует новое правило: если раньше заявитель должен был подтвердить отсутствие долгов по оплате ЖКУ, то сейчас отказать ему в поддержке могут только при задолженности, подтверждённой судебным актом, который вступил в законную силу. Ещё одно условие: долг образовался не более чем за три последних года», — сообщил Торсунов.

Обязательным требованием является наличие у заявителя гражданства России, Белоруссии или Киргизии. На данные меры социальной поддержки могут претендовать лишь те обратившиеся, у кого на оплату услуг уходит более 10% совокупного дохода семьи.

Ранее адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель прав» кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.

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