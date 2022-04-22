Специалисты SuperJob рассказали о ситуации на рынке труда в Туле

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Служба исследований сервиса SuperJob рассказала о ситуации на рынке труда в Туле.
Специалисты SuperJob рассказали о ситуации на рынке труда в Туле
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По данным экспертов, за месяц число вакансий в Туле сократилось на 13%, а количество резюме выросло на 5%.

В частности, стало больше вакансий в сфере услуг, ремонта и сервисного обслуживания, а также в сферах науки, образования и повышения квалификации, в закупках и снабжении.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о важности программы «Профессионалитет» для выпускников колледжей, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Нам нужны специалисты высокого уровня. Выпускники таких училищ — они нарасхват. Здесь высокий уровень подготовки», — отметил Воробьёв.

Программу будут реализовывать в образовательно-производственном кластере на базе колледжа «Энергия» в Реутове.

Ранее в Омске перечислили наиболее редкие профессии на рынке труда.

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