В Бурятии рассказали о средствах размещения в регионе в преддверии летнего сезона

В пресс-службе Бурятстата рассказали о средствах размещения в регионе в преддверии летнего сезона.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

В республике насчитывается 365 средств размещения, в том числе гостиниц, санаториев и турбаз. Единовременная вместимость всех заведений — более 17,5 тыс. мест.

Также к сезону готовы 582 ресторанов, кафе и баров.

Тем временем стало известно, что Крым и Севастополь получат 450 млн рублей на строительство модульных кемпингов и автокемпингов в 2022 году, передаёт «Крыминформ». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из резервного фонда правительства Крыму выделят 300 млн рублей, Севастополю — 150 млн.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае появятся цифровые киоски для туристов. Они заработают во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артёме.