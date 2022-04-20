В Приморье появятся цифровые киоски для туристов

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В Приморском крае появятся цифровые киоски для туристов. Они заработают во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артёме.
В Приморье появятся цифровые киоски для туристов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Проектом по созданию туристических информационных киосков занимается информационная система «Цифровое Приморье».

«Туристические киоски будут показывать приморские достопримечательности и маршруты к ним, информацию об истории и этнографии Приморского края, о музеях и культурных мероприятиях, ресторанах и кафе, гостиницах и ресторанах», — заявил руководитель проекта Станислав Журавлёв.

По его словам, информация будет доступна на русском, английском, китайском, корейском и японском языках.

«В туристическом киоске можно будет узнать, как пройти до ближайшего туробъекта, купить билет и даже заказать такси прямо к этому киоску», — отметил Журавлёв.

Он добавил, что киоски будут оборудованы сервисом приёма оплаты, кроме того, они смогут бесплатно раздавать Wi-Fi, передаёт ИА PrimaMedia.

Ранее в управлении туризма Севастополя назвали самые интересные направления для туристов.

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