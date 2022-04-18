В Севастополе назвали самые интересные направления для туристов

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В управлении туризма Севастополя назвали самые интересные направления для туристов.
В Севастополе назвали самые интересные направления для туристов
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает ФАН.

«С 2018 года реализуется приоритетный проект «Терруар Севастополь», участниками которого являются 28 независимых винодельческих хозяйств», — отметили в управлении.

Также для туристов доступен маршрут «Большая Севастопольская тропа», проложенный вдоль скал, пляжей и достопримечательностей.

С 2020 года работает парк живой истории «Федюхины высоты», где представлено несколько аутентичных исторических площадок.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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