В Севастополе назвали самые интересные направления для туристов

В управлении туризма Севастополя назвали самые интересные направления для туристов.

Об этом сообщает ФАН.

«С 2018 года реализуется приоритетный проект «Терруар Севастополь», участниками которого являются 28 независимых винодельческих хозяйств», — отметили в управлении.

Также для туристов доступен маршрут «Большая Севастопольская тропа», проложенный вдоль скал, пляжей и достопримечательностей.

С 2020 года работает парк живой истории «Федюхины высоты», где представлено несколько аутентичных исторических площадок.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.