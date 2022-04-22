Экспедиция отправится на поиски пропавшего в Арктике в 1937 году лётчика Леваневского

В Арктику отправится экспедиция на поиски следов экипажа, который пропал без вести 13—14 августа 1937 года. В составе экипажа был Герой Советского Союза, лётчик Сигизмунд Леваневский.

РИА Новости

Об этом сообщил Nord-News. Участникам международного историко-географического поискового проекта «Самолёт Леваневского — возвращение легенды» предстоит проверить версию, согласно которой самолёт советского лётчика из-за нехватки топлива резко изменил маршрут и совершил вынужденную посадку на ледовый шельф Уорд Хант острова Элсмир Канадского архипелага. «Этот проект является продолжением многолетней истории поисков пропавшего самолёта с бортовым номером Н209 начиная с 1930-х», — рассказал эксперт ПОРА, президент экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества, почётный полярник Владимир Чуков. Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что Русскому географическому обществу передали документы из семейного архива исследователя Арктики Николая Евменова.