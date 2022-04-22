Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает РИА Новости.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
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Отмечается, что основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры России от 18 марта.

Ранее компания Wargaming, разработавшая в том числе видеоигры World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.

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