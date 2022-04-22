Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры России от 18 марта.

Ранее компания Wargaming, разработавшая в том числе видеоигры World of Tanks и World of Warships, объявила об уходе из России и Белоруссии.