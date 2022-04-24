Президент Региональной ассоциации оценщиков назвал способы выгодного вложения средств

Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал в беседе с RT о том, как правильно управлять накопленными средствами с целью их сохранения и приумножения.

«В период турбулентности семьи пытаются как минимум сохранить денежные средства. Как максимум — приумножить их. Если накопления не так велики, чтобы приобрести недвижимость, которая считается золотым стандартом для российских семейных инвестиций, то можно рассмотреть ещё несколько вариантов вложений», — объяснил эксперт.

При этом, по словам Кулакова, если речь идёт о «неприкосновенном запасе», которым нельзя рисковать, то выбор не так велик.

Один из вариантов — размещение средств на депозитах в банках с государственным участием, пояснил специалист.

«При этом каждый вклад не должен превышать сумму в 1,4 млн рублей. Этот совет кажется банальным только на первый взгляд: в феврале граждане забрали с депозитов свыше 1,2 млрд рублей. Хранение сбережений дома или попытка конвертировать их в валюту при скачущем курсе — не лучшее решение», — рассказал собеседник RT.

Также он предложил такой способ, как приобретение золотых монет Банка России.

«Приобрести их можно практически в любом банке, но, что самое важное, всегда есть возможность продать эти монеты в тот же банк. В отличие от ювелирных украшений, это более стабильная инвестиция. Стоимость монет колеблется от 22 до 100 тыс. рублей. Что ещё важно знать, раздумывая над такого рода вложением: за последние три года цена грамма золота выросла более чем в два раза», — заявил Кулаков.

Также он напомнил, что из-за пандемии цены на землю в Московской области выросли в среднем на 40%, а в ближайшей перспективе, как считает эксперт, с учётом мировых трендов, земля станет ещё более ценным ресурсом.

Он отметил, что динамика стоимости земельных участков практически не отличается от роста цен на золото.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский высказался о преимуществах инвестиций в золото.