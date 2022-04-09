Аналитик Голубовский высказался о преимуществах инвестиций в золото
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В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что в сложившейся экономической ситуации такие вложения выигрывают в сравнении с депозитами в рублях, наличными сбережениями в валюте и покупкой акций.
«Методом исключения приходим к тому, что, кроме золота, не остаётся инструментов для сохранения денег», — считает эксперт.
Он напомнил о высоком спросе на этот драгметалл в Китае.
«Там очень большой спрос со стороны частных лиц. Если у них с экономикой всё будет более или менее в порядке, то цена на золото будет расти, в том числе и по этой причине. В Китае его будут покупать всё больше и больше, а Россия, как золотодобывающая страна, его туда будет поставлять, что приведёт к росту цен на драгоценный металл», — заключил Голубовский.
Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.