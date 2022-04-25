Опрос: 68% хотели бы длинные майские праздники
При этом треть опрошенных (32%) проголосовала против такого предложения.
Кроме того, 60% респондентов также ответили, что не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу продления майских праздников. Согласны на это только 40% участников опроса.
В рамках опроса респондентов также спросили, планируют ли они брать отпуск на дни между праздничными выходными. Так, 72% опрошенных заявили, что не намерены так делать. Отдыхать между праздниками будут 14% респондентов, и ещё столько же ещё не определились с планами на рабочие дни.
Всего в опросе сервиса приняли участие более трёх тысяч пользователей из всех регионов России.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.
По его словам, это поможет людям заняться посадками и больше пообщаться с родными и близкими.