Опрос: 68% хотели бы длинные майские праздники

Больше половины жителей России (68%) хотели бы, чтобы майские праздники продолжались с 1 по 10 мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса «Работа.ру».

При этом треть опрошенных (32%) проголосовала против такого предложения.

Кроме того, 60% респондентов также ответили, что не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу продления майских праздников. Согласны на это только 40% участников опроса.

В рамках опроса респондентов также спросили, планируют ли они брать отпуск на дни между праздничными выходными. Так, 72% опрошенных заявили, что не намерены так делать. Отдыхать между праздниками будут 14% респондентов, и ещё столько же ещё не определились с планами на рабочие дни.

Всего в опросе сервиса приняли участие более трёх тысяч пользователей из всех регионов России.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.

По его словам, это поможет людям заняться посадками и больше пообщаться с родными и близкими.