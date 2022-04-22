Рогозин: «Роскосмос» направит Росавиации предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС

Госкорпорация «Роскосмос» направит в Минтранс и Росавиацию предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС», — заявил Рогозин в Telegram.

По его словам, необходимо «в обязательном порядке» установить приёмники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в России самолётах.

Ранее стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).