Рогозин: «Роскосмос» направит Росавиации предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС

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Госкорпорация «Роскосмос» направит в Минтранс и Росавиацию предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин: «Роскосмос» направит Росавиации предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС
  • РИА Новости

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС», — заявил Рогозин в Telegram.

По его словам, необходимо «в обязательном порядке» установить приёмники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в России самолётах.

Ранее стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).

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