Рогозин: «Роскосмос» направит Росавиации предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС
- РИА Новости
«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС», — заявил Рогозин в Telegram.
По его словам, необходимо «в обязательном порядке» установить приёмники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в России самолётах.
Ранее стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).