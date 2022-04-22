«Известия»: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без GPS

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Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Как следует из документа, данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.

В частности, отмечается, что подобные явления были замечены в районе Калининградской области, около стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Чёрном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Как уточняется, в связи с этим пилотам посоветовали незамедлительно сообщать авиадиспетчерам «о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики.

Кроме того, экипажи самолётов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлёта и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

Ранее в Росавиации прокомментировали известие о том, что Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список по авиационной безопасности.

Как отмечается, данное решение «принято заочно и не имеет под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию лётной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок».

К тому же Росавиация в качестве ответных мер на запрет со стороны стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств

Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.

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