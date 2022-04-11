В Росавиации прокомментировали внесение ряда российских авиакомпаний в чёрный список ЕС

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В Росавиации прокомментировали известие о том, что Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список по авиационной безопасности.
В Росавиации прокомментировали внесение ряда российских авиакомпаний в чёрный список ЕС
  • РИА Новости

«Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый чёрный список ЕС не повлияет на безопасность полётов наших перевозчиков», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данное решение «принято заочно и не имеет под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию лётной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок».

Ранее сообщалось, что Росавиация в качестве ответных мер на запрет со стороны стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств

Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.

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