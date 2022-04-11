В Росавиации прокомментировали внесение ряда российских авиакомпаний в чёрный список ЕС
- РИА Новости
«Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый чёрный список ЕС не повлияет на безопасность полётов наших перевозчиков», — говорится в сообщении.
Как отмечается, данное решение «принято заочно и не имеет под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию лётной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок».
Ранее сообщалось, что Росавиация в качестве ответных мер на запрет со стороны стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.
Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.