Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил, что полное исчезновение коронавируса маловероятно
«Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью», — цитирует РИА Новости Хафизова.
По его словам, «практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру».
Ранее Хафизов заявил, что инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, но он может вернуться.
Эксперт по общественному здравоохранению и лицензированию лекарственных средств иммунолог Николай Крючков рассказал, что подвид штамма «омикрон» BA.2, который вызвал вспышку эпидемии в Шанхае, уже давно циркулирует в России.