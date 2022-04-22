Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил, что полное исчезновение коронавируса маловероятно

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Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью», — цитирует РИА Новости Хафизова.

По его словам, «практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру».

Ранее Хафизов заявил, что инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, но он может вернуться. 

Эксперт по общественному здравоохранению и лицензированию лекарственных средств иммунолог Николай Крючков рассказал, что подвид штамма «омикрон» BA.2, который вызвал вспышку эпидемии в Шанхае, уже давно циркулирует в России.

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