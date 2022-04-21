Суд в Москве признал законным возбуждение ФАС дела в отношении Apple
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ФАС в августе 2021 года сообщила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений и запрещает информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, чем через сервис App Store, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что компания не выполнила требования надзорного органа по удалению нарушения, в связи с чем в октябре ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Apple.
Ранее Apple уведомила Национальную систему платёжных карт, что приостанавливает поддержку карт МИР в платёжном сервисе Apple Pay.