Суд в Москве признал законным возбуждение ФАС дела в отношении Apple

Суд в Москве признал законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении американской компании Apple за навязывание оплаты через сервис App Store.

ФАС в августе 2021 года сообщила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений и запрещает информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, чем через сервис App Store, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что компания не выполнила требования надзорного органа по удалению нарушения, в связи с чем в октябре ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Apple.

Ранее Apple уведомила Национальную систему платёжных карт, что приостанавливает поддержку карт МИР в платёжном сервисе Apple Pay.