Суд в Москве признал законным возбуждение ФАС дела в отношении Apple

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Суд в Москве признал законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении американской компании Apple за навязывание оплаты через сервис App Store.
Суд в Москве признал законным возбуждение ФАС дела в отношении Apple
  • Gettyimages.ru

ФАС в августе 2021 года сообщила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений и запрещает информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, чем через сервис App Store, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что компания не выполнила требования надзорного органа по удалению нарушения, в связи с чем в октябре ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Apple.

Ранее Apple уведомила Национальную систему платёжных карт, что приостанавливает поддержку карт МИР в платёжном сервисе Apple Pay.

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