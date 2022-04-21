На Ямале переселенцам из ЛДНР окажут бесплатную юридическую помощь

На Ямале окажут бесплатную юридическую помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Соответствующие поправки в закон приняты парламентариями окружного заксобрания.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Согласно внесённым изменениям, жители республик, прибывающие на Ямал и желающие получить статус вынужденных переселенцев, получают право на получение безвозмездной юридической помощи. Государственное юридическое бюро и адвокаты смогут в том числе представлять интересы прибывших в Россию в судах и иных инстанциях.

Наряду с этим стало известно, что более 14 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за минувшие сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с волонтёрами и руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций заявил, что в столице собрали 1,5 млн упаковок продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донбасса.