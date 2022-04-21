На Ямале переселенцам из ЛДНР окажут бесплатную юридическую помощь

Короткая ссылка
На Ямале окажут бесплатную юридическую помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Соответствующие поправки в закон приняты парламентариями окружного заксобрания.
На Ямале переселенцам из ЛДНР окажут бесплатную юридическую помощь
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Согласно внесённым изменениям, жители республик, прибывающие на Ямал и желающие получить статус вынужденных переселенцев, получают право на получение безвозмездной юридической помощи. Государственное юридическое бюро и адвокаты смогут в том числе представлять интересы прибывших в Россию в судах и иных инстанциях.

Наряду с этим стало известно, что более 14 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за минувшие сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с волонтёрами и руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций заявил, что в столице собрали 1,5 млн упаковок продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить