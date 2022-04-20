Из Москвы отправили 400 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса

В Москве собрали 1,5 млн упаковок продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донбасса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с волонтёрами и руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Встреча состоялась в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР.

Собянин выразил благодарность тем, кто включился в работу. Он также напомнил, что в Москве возобновили работу городские фестивали, в рамках которых традиционно проходят благотворительные акции.

Всего из столицы отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей Донбасса.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.