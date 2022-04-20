Из Москвы отправили 400 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Встреча состоялась в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР.
Собянин выразил благодарность тем, кто включился в работу. Он также напомнил, что в Москве возобновили работу городские фестивали, в рамках которых традиционно проходят благотворительные акции.
Всего из столицы отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей Донбасса.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.