Из Москвы отправили 400 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса

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В Москве собрали 1,5 млн упаковок продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донбасса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с волонтёрами и руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций.
Из Москвы отправили 400 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Встреча состоялась в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев  с Украины, из ЛНР и ДНР.

Собянин выразил благодарность тем, кто включился в работу. Он также напомнил, что в Москве возобновили работу городские фестивали, в рамках которых традиционно проходят благотворительные акции.

Всего из столицы отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей Донбасса.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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