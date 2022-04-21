Минюст направил Путину предложения о порядке исключения из перечня иноагентов

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Министерство юстиции России направило российскому лидеру Владимиру Путину документ с предложениями о порядке исключения из перечня иностранных агентов. Об этом заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко.
Минюст направил Путину предложения о порядке исключения из перечня иноагентов
  • РИА Новости

Он отметил, что министерство две недели назад предоставило президенту соответствующий доклад.

«Мы услышали некоторые мысли общественности относительно выхода из реестра. Мы в докладе президенту предусмотрели выход для всех субъектов», — приводит РИА Новости заявление Свириденко.

По его словам, предлагается ввести упрощённый порядок выхода из реестра для физических лиц, попавших туда впервые.

Ранее глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарёв заявил, что новый законопроект об иноагентах предлагает запрет для них инвестировать в стратегические предприятия в России.

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