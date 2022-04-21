«Ведомости»: зарубежные фильмы и музыку сохранят в России через принудительную лицензию

В настоящее время в России разрабатывается законопроект, который позволит сохранить фильмы и музыку из недружественных стран через принудительную лицензию.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечается, в настоящее время соответствующий механизм есть в Гражданском кодексе, однако он распространяется только на патенты.

По данным издания, нововведение предполагает распространение действия такой лицензии и на другие объекты интеллектуальной собственности, и её получение не займёт много времени.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

Кроме того, стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.

Музыкальный сервис Spotify также сообщил, что с 11 апреля полностью приостановит свою работу для российских пользователей.

В сервисе заявили, что «обязательно сообщат, когда ситуация поменяется».