«Ведомости»: зарубежные фильмы и музыку сохранят в России через принудительную лицензию
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Как отмечается, в настоящее время соответствующий механизм есть в Гражданском кодексе, однако он распространяется только на патенты.
По данным издания, нововведение предполагает распространение действия такой лицензии и на другие объекты интеллектуальной собственности, и её получение не займёт много времени.
Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.
Кроме того, стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.
Музыкальный сервис Spotify также сообщил, что с 11 апреля полностью приостановит свою работу для российских пользователей.
В сервисе заявили, что «обязательно сообщат, когда ситуация поменяется».