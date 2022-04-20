Президент SuperJob Захаров рассказал, что делать при вероятности увольнения

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Президент и основатель сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров рассказал, что делать при вероятности увольнения.
Президент SuperJob Захаров рассказал, что делать при вероятности увольнения
  • РИА Новости

«Оформите резюме, посмотрите, какие вакансии есть, походите по собеседованиям ради тренировки — в дальнейшем будете меньше нервничать. Есть государственные центры занятости — в стране их более 2 тыс. Как минимум там можно попросить воспользоваться компьютером с интернетом и искать работу самостоятельно», — цитирует эксперта НТВ.

По его словам, если человек готов перейти из одной сферы деятельности в другую, то сможет довольно быстро найти работу.

«Сейчас рынок будет активно перестраиваться», — добавил Захаров.

Ранее Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и назвал возможные последствия этого для рынка труда.

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