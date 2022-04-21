Врач Лаврова рассказала о возможном вреде жёстких диет

Врач ультразвуковой диагностики Видновской районной клинической больницы Полина Лаврова рассказала о возможном вреде жёстких диет.

«Мы не приветствуем отказ от жирной пищи. Организму нужны животные и растительные жиры, в том числе для репродуктивного здоровья. К диетам нужно подходить без фанатизма, и даже в борьбе с лишним весом важно разнообразное сбалансированное питание», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, если жир перестаёт поступать в организм, желчи не нужно выполнять свою работу, и в результате в желчном пузыре может начать скапливаться осадок, способный уплотниться и сформироваться в камень.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.