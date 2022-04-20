В Подмосковье начали работу пасхальные ярмарки

В Московской области начали работу пасхальные ярмарки.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На территории Московской области пройдёт не менее 17 тематических ярмарок, приуроченных к Пасхе», — заявили в региональном Минсельхозпроде.

Посетители смогут приобрести широкий ассортимент товаров, в том числе овощи и фрукты, мясо и рыбу, сыры и мёд, сладости, чай, цветы, сувениры.

Продукцию представят производители из разных регионов России. Всего планируется организовать 675 торговых мест, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в подмосковном Минсельхозе рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году.