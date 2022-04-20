Пушков прокомментировал запрет Санду на георгиевскую ленту в Молдавии

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Российский сенатор Алексей Пушков выразил критику в адрес президента Молдавии Майи Санду о запрете на георгиевскую ленту в республике.

«Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и её заявления о «преступности» георгиевской ленты и «мусорном ведре истории», то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков призвал её быть осторожнее в высказываниях в адрес России, особенно с учётом того, что Молдавии нечем платить за российский газ.

Ранее Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту.

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