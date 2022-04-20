Специалист в сфере образования Назукина прокомментировала идею ввести уроки истории в начальной школе

Специалист в сфере образовательных проектов Анастасия Назукина прокомментировала инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.

«Сначала нужно будет переверстать стандарты, а потом инструкции для педагогов начальной школы. Это переобучение», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, на такой процесс может потребоваться не менее пяти — десяти лет.

«Если у нас учитель начальной школы должен преподавать историю, то этот багаж необходим», — добавила Назукина.

Ранее, как передавала НСН, директор Института российской истории РАН Юрий Петров прокомментировал инициативу Минпросвещения.