Специалист в сфере образования Назукина прокомментировала идею ввести уроки истории в начальной школе

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Специалист в сфере образовательных проектов Анастасия Назукина прокомментировала инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.
Специалист в сфере образования Назукина прокомментировала идею ввести уроки истории в начальной школе
  • РИА Новости

«Сначала нужно будет переверстать стандарты, а потом инструкции для педагогов начальной школы. Это переобучение», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, на такой процесс может потребоваться не менее пяти — десяти лет.

«Если у нас учитель начальной школы должен преподавать историю, то этот багаж необходим», — добавила Назукина.

Ранее, как передавала НСН, директор Института российской истории РАН Юрий Петров прокомментировал инициативу Минпросвещения.

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