Стали известны итоги недель финансовой грамотности

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В рамках недель финансовой грамотности эфиры в социальных сетях портала «Мои финансы» собрали более 12,5 млн просмотров.
Стали известны итоги недель финансовой грамотности
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Информационно-просветительские мероприятия проводились в учебных заведениях по всей стране. Организаторы — Минфин России и Банк России.

«Участвуя в мероприятиях недель, дети и молодёжь вырабатывают навыки и установки, без которых не обойтись в современном мире. Они помогут им в будущем принимать грамотные финансовые решения, направленные не только на формирование личного благополучия, но и на повышение уровня жизни в стране в целом», — заявил замминистра финансов Михаил Котюков.

Программа включала конкурсы, тесты, подкасты. Проверить уровень знаний школьники могли во всероссийской онлайн-викторине «Знаток ФинЗОЖ».

Ранее сообщалось, что в Тверской области обсудили повышение уровня финансовой грамотности населения.

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