В Тверской области обсудили повышение уровня финансовой грамотности населения

В правительстве Тверской области прошло первое заседание координационного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный кабмин.

Главной темой стало подведение итогов реализации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Тверской области на 2020—2023 годы».

В области регулярно проходят мероприятия, направленные на информирование граждан по вопросам финансов. В учебных заведениях организуют тематические недели и олимпиады.

Ранее kp.ru сообщал, что свыше 500 городских молодёжных форумов состоялось в 2021 году в рамках проекта «Умный маршрут» российского общества «Знание».