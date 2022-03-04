В Тверской области обсудили повышение уровня финансовой грамотности населения
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный кабмин.
Главной темой стало подведение итогов реализации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Тверской области на 2020—2023 годы».
В области регулярно проходят мероприятия, направленные на информирование граждан по вопросам финансов. В учебных заведениях организуют тематические недели и олимпиады.
Ранее kp.ru сообщал, что свыше 500 городских молодёжных форумов состоялось в 2021 году в рамках проекта «Умный маршрут» российского общества «Знание».