В Тверской области обсудили повышение уровня финансовой грамотности населения

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В правительстве Тверской области прошло первое заседание координационного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения.
В Тверской области обсудили повышение уровня финансовой грамотности населения
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный кабмин.

Главной темой стало подведение итогов реализации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Тверской области на 2020—2023 годы».

В области регулярно проходят мероприятия, направленные на информирование граждан по вопросам финансов. В учебных заведениях организуют тематические недели и олимпиады.

Ранее kp.ru сообщал, что свыше 500 городских молодёжных форумов состоялось в 2021 году в рамках проекта «Умный маршрут» российского общества «Знание».

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