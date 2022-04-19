«Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и пробилось в полуфинал КР по футболу

Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение по пенальти калининградской «Балтике» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

РИА Новости

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