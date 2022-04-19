«Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и пробилось в полуфинал КР по футболу

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Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение по пенальти калининградской «Балтике» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
«Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и пробилось в полуфинал КР по футболу
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Игра, которая прошла на поле стадиона «Калининград», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сандро Шварца.

В составе «Динамо» мяч забил Денис Макаров (35-я минута). У «Балтики» отличился Ишхан Гелоян (85-я). 

Победный 11-метровый реализовал Даниил Фомин.

Финал турнира состоится 29 мая.

Ранее сообщалось, что «Спартак» анонсировал матч 1/4 финала КР с ЦСКА роликом с отсылкой к фильму «Бэтмен».

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