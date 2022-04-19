«Динамо» по пенальти обыграло «Балтику» и пробилось в полуфинал КР по футболу
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Игра, которая прошла на поле стадиона «Калининград», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сандро Шварца.
В составе «Динамо» мяч забил Денис Макаров (35-я минута). У «Балтики» отличился Ишхан Гелоян (85-я).
Победный 11-метровый реализовал Даниил Фомин.
Финал турнира состоится 29 мая.
Ранее сообщалось, что «Спартак» анонсировал матч 1/4 финала КР с ЦСКА роликом с отсылкой к фильму «Бэтмен».