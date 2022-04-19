В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в банковских махинациях на 10 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против пяти человек, обвиняемых в банковских махинациях.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2018-2019 годах в Туапсе местные жители в составе организованной группы обращались к потенциальным жертвам и говорили, что у тех есть право на получение в банке социальных выплат. Потерпевшие заключали кредитные договоры с выдачей банковских карт.

Фигуранты снимали средства в банкоматах. Кредитные деньги банку не возвращались. Ущерб оценивается более чем в 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени арестовали обвиняемых в мошенничестве в составе ОПГ.