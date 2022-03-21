В Тюмени арестовали обвиняемых в мошенничестве в составе ОПГ
- РИА Новости
Об этом пишет megatyumen.ru.
Как уточнили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области, по делу проходят ещё три человека.
«Используя служебное положение, обвиняемые по подложным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Предварительный ущерб государству составил более 100 млн рублей», — отметили в суде.
Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии вымогательств, разбойных нападений и краж.