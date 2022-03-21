В Тюмени арестовали обвиняемых в мошенничестве в составе ОПГ

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Ленинский районный суд Тюмени арестовал начальника службы безопасности Тюменского госуниверситета Михаила Захарова и его сына Захара Захарова, руководителя Отдела управления земельным фондом. Им инкриминируют мошенничество в составе организованной преступной группировки (ОПГ).
В Тюмени арестовали обвиняемых в мошенничестве в составе ОПГ
  • РИА Новости

Об этом пишет megatyumen.ru.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области, по делу проходят ещё три человека. 

«Используя служебное положение, обвиняемые по подложным документам обращали федеральные земли в свою пользу и продавали земельные участки. Предварительный ущерб государству составил более 100 млн рублей», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии вымогательств, разбойных нападений и краж.

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