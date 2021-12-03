В Уфе перед судом предстанут обвиняемые в серии вымогательств и разбойных нападений

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В Уфе перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в серии вымогательств, разбойных нападений и краж.
В Уфе перед судом предстанут обвиняемые в серии вымогательств и разбойных нападений
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Возраст членов группировки — от 16 до 30 лет. В июне — ноябре 2020 года они нападали и вымогали деньги у подростков, отбирали телефоны. Всего пострадали 10 несовершеннолетних.

Также фигурантов обвиняют в двух нападениях на продуктовые магазины.

«Трое обвиняемых частично признали вину в совершённых преступлениях, остальные признавать вину отказались. Трое из них уже были ранее судимы за аналогичные преступления», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве.

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