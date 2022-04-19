В Калининграде заявили о невозможности блокады региона

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что блокада региона невозможна.

«Блокада невозможна», — рассказал Алиханов в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что, «самолёты летают по нейтральным водам», а «водный транспорт всегда нас свяжет».

По мнению Алиханова, закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно европейским соседям, к тому же в таком случае будут перекрыты возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и Китая.

«Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три-четыре раза», — подчеркнул губернатор.

Ранее Алиханов заявил о снижении активности самолётов-разведчиков НАТО у границ региона.

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