У границ Калининградской области снизилась активность самолётов-разведчиков НАТО

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о снижении активности самолётов-разведчиков НАТО у границ региона.

«Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но... сейчас она находится на уровне ниже обычного», — рассказал Алиханов в беседе с РИА Новости.

По его словам, «они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал сообщения о возможной блокаде Калининграда со стороны ряда стран.

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