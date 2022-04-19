Противолодочные самолёты Ил-38 провели восьмичасовой полёт над Тихим океаном в ходе учений

Экипажи четырёх противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н в рамках учений осуществили восьмичасовой полёт над акваторией Тихого океана, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В рамках полётного задания лётчики морской авиации в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения», — передаёт ТАСС сообщение.

За всё время полёта было обследовано свыше 10 тыс. кв. км акватории Тихого океана.

В ходе учений самолёты выставили более 200 гидроакустических буёв на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника.

Ранее в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке на Дальнем Востоке состоялось тактико-специальное учение с подразделениями снайперов Восточного военного округа.