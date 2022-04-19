Противолодочные самолёты Ил-38 провели восьмичасовой полёт над Тихим океаном в ходе учений
«В рамках полётного задания лётчики морской авиации в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения», — передаёт ТАСС сообщение.
За всё время полёта было обследовано свыше 10 тыс. кв. км акватории Тихого океана.
В ходе учений самолёты выставили более 200 гидроакустических буёв на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника.
Ранее в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке на Дальнем Востоке состоялось тактико-специальное учение с подразделениями снайперов Восточного военного округа.