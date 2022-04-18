Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии угроз для выполнения гособоронзаказа

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Вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что угроз для выполнения гособоронзаказа на данный момент нет, ситуация с его выполнением складывается даже лучше, чем в предыдущие годы.
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии угроз для выполнения гособоронзаказа
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Что касается гособоронзаказа, мы не видим сейчас
никаких серьёзных угроз, которые могли бы повлиять на
выполнение запланированных мероприятий... Поэтому сегодня угроз выполнению основной программы
гособоронзаказа не существует», — заявил он.

Борисов подчеркнул, что контракты заключены в 88% годовых обязательств.

«Как правило, достигали где-то к концу мая», — сообщил вице-премьер.

Ранее Борисов заявил, что выполнение гособоронзаказа остаётся приоритетом для отечественного оборонно-промышленного комплекса, несмотря на санкции.

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