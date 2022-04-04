Вице-премьер Борисов: выполнение гособоронзаказа в приоритете для ОПК, несмотря на санкции

Выполнение гособоронзаказа остаётся приоритетом для отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) несмотря на санкции, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК», — приводит слова Борисова пресс-служба Кремля.

Уточняется, что по итогам 2021 года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%. В нынешнем году выполнение ГОЗ идёт с опережением по ряду показателей.

Борисов также отметил, что следующая государственная программа вооружений России будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения.