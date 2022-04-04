Вице-премьер Борисов: выполнение гособоронзаказа в приоритете для ОПК, несмотря на санкции
- РИА Новости
«Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК», — приводит слова Борисова пресс-служба Кремля.
Уточняется, что по итогам 2021 года уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%. В нынешнем году выполнение ГОЗ идёт с опережением по ряду показателей.
Борисов также отметил, что следующая государственная программа вооружений России будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения.