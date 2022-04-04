Госпрограмму вооружений России нацелят на создание качественно новых видов оружия

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Следующая государственная программа вооружений России будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, в том числе оружия направленной энергии, кинетического оружия и систем управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.
Госпрограмму вооружений России нацелят на создание качественно новых видов оружия
  • РИА Новости

Об этом президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Юрий Борисов.

«Работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства», — сообщает пресс-служба Кремля.

Борисов добавил, что правительство работает над ускорением темпов и объёмов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей.

Как заявил глава государства 23 февраля, на боевое дежурство в России поставлено оружие, аналогов которого нет в мире.

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