Генерал-майор в отставке Кобаладзе выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы СВР Трубникова

Генерал-майор Службы внешней разведки России в отставке Юрий Кобаладзе выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы СВР Вячеслава Трубникова.

«Я хорошо был знаком с Вячеславом Ивановичем и очень любил его как старшего товарища, друга, наставника. Он пользовался большим авторитетом как высокий профессионал», — заявил Кобаладзе в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Трубников пользовался авторитетом как человек, который доказал, что соответствует тому высокому уровню и тем задачам, которые были на него возложены.

Бывший директор Службы внешней разведки Герой России Вячеслав Трубников скончался в возрасте 77 лет.