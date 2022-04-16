МВД: с 2006 года в Россию приехали более 1 млн репатриантов

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Более 1 млн человек приехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщает российское МВД.

«Всего с начала её реализации по состоянию на 1 апреля 2022 года в Россию переселилось более 1 млн соотечественников», — цитирует РИА Новости ответ МВД на соответствующий запрос.

Отмечается, что в 2021 году в Россию переселились 78,5 тыс. человек.

Также сообщается, что в страну в рамках государственной программы переселилось 65 научных работников.

Ранее сообщалось, что в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину.

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