МВД: с 2006 года в Россию приехали более 1 млн репатриантов
«Всего с начала её реализации по состоянию на 1 апреля 2022 года в Россию переселилось более 1 млн соотечественников», — цитирует РИА Новости ответ МВД на соответствующий запрос.
Отмечается, что в 2021 году в Россию переселились 78,5 тыс. человек.
Также сообщается, что в страну в рамках государственной программы переселилось 65 научных работников.
Ранее сообщалось, что в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину.