В Оренбургской области произошёл пожар в шахте горного комбината

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В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что произошло возгорание погрузочно-доставочной машины в забое горно-обогатительного комбината.
В Оренбургской области произошёл пожар в шахте горного комбината
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Как заявили ТАСС в пресс-службе, пожар уже ликвидирован.

«В 21:00 (19:00 мск) поступило сообщение о возгорании погрузочно-доставочной машины, то есть самосвала, на глубине 1215 м. В 21:55 (19:55 мск) была полная ликвидация возгорания на площади 4 кв. м. Ни погибших, ни пострадавших нет», — сказали в правительстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту пожара в селе Личадеево.

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