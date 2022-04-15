Прокуратура назвала причину пожара в нижегородском селе
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«По предварительным данным, возгорание произошло в доме №32 по улице Солнечной, после чего пламя охватило находящиеся рядом другие жилые дома. Причиной произошедшего послужила неисправность электропроводки», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в результате возгорания повреждено пять домов. Пострадавших нет.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее в МЧС заявили о локализации возгорания пяти домов в Нижегородской области.