Прокуратура назвала причину пожара в нижегородском селе

Прокуратура Нижегородской области заявила, что неисправная электропроводка привела к возгоранию в селе Личадеево.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, возгорание произошло в доме №32 по улице Солнечной, после чего пламя охватило находящиеся рядом другие жилые дома. Причиной произошедшего послужила неисправность электропроводки», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате возгорания повреждено пять домов. Пострадавших нет.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее в МЧС заявили о локализации возгорания пяти домов в Нижегородской области.