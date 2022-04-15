Прокуратура назвала причину пожара в нижегородском селе

Короткая ссылка
Прокуратура Нижегородской области заявила, что неисправная электропроводка привела к возгоранию в селе Личадеево.
Прокуратура назвала причину пожара в нижегородском селе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, возгорание произошло в доме №32 по улице Солнечной, после чего пламя охватило находящиеся рядом другие жилые дома. Причиной произошедшего послужила неисправность электропроводки», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате возгорания повреждено пять домов. Пострадавших нет.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее в МЧС заявили о локализации возгорания пяти домов в Нижегородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить