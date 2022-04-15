В МЧС заявили о локализации возгорания пяти домов в Нижегородской области

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В МЧС Нижегородской области заявили, что спасатели локализовали пожар, охвативший пять жилых домов в Ардатовском районе региона.
В МЧС заявили о локализации возгорания пяти домов в Нижегородской области
  • РИА Новости

«В 16:30 мск пожар локализован по строениям на площади 600 кв. м, по траве — на 700 кв. м. Происходит горение пяти личных жилых домов, погибших и пострадавших нет», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В тушении пожара задействованы 60 человек и 26 единиц техники.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 500 человек привлечены к тушению природных пожаров в пяти районах Тюменской области, главам муниципалитетов поручено усилить патрулирование и мониторинг обстановки.

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