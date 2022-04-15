Почти 500 человек тушат природные пожары в пяти районах Тюменской области

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 500 человек привлечены к тушению природных пожаров в пяти районах Тюменской области, главам муниципалитетов поручено усилить патрулирование и мониторинг обстановки.
Почти 500 человек тушат природные пожары в пяти районах Тюменской области
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом Моор написал в своём Telegram-канале.

По его словам, природные пожары в Тюменской области зафиксированы в пяти районах: Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. Первый выявлен 8 апреля.

«По моему поручению на территориях, где обнаружены возгорания, усилена группировка сил и средств. Переброшены десантники Тюменской авиабазы. На сегодня к борьбе с огнём уже привлечены 477 человек и 153 единицы техники... Поручил главам муниципальных образований плотнее взаимодействовать с полицией и МЧС. Вести патрулирование», — говорится в заявлении.

Губернатор отметил, что большинство случаев возгорания — ландшафтные. Основные причины: переход огня из сопредельных регионов и поджоги.

«Четверо виновных уже выявлены и привлекаются к ответственности», — указал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Кемеровской области несколько домов сгорели из-за пала травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить