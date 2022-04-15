Почти 500 человек тушат природные пожары в пяти районах Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 500 человек привлечены к тушению природных пожаров в пяти районах Тюменской области, главам муниципалитетов поручено усилить патрулирование и мониторинг обстановки.

Как сообщает РИА Новости, об этом Моор написал в своём Telegram-канале.

По его словам, природные пожары в Тюменской области зафиксированы в пяти районах: Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. Первый выявлен 8 апреля.

«По моему поручению на территориях, где обнаружены возгорания, усилена группировка сил и средств. Переброшены десантники Тюменской авиабазы. На сегодня к борьбе с огнём уже привлечены 477 человек и 153 единицы техники... Поручил главам муниципальных образований плотнее взаимодействовать с полицией и МЧС. Вести патрулирование», — говорится в заявлении.

Губернатор отметил, что большинство случаев возгорания — ландшафтные. Основные причины: переход огня из сопредельных регионов и поджоги.

«Четверо виновных уже выявлены и привлекаются к ответственности», — указал он.

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