Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов Дудя и Шульман

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Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*.
Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов Дудя и Шульман
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего 15 апреля Минюст России добавил в список иностранных агентов девять человек, включая Дудя и Шульман.

Ранее Министерство юстиции внесло рэпера Ивана Дрёмина*, известного под псевдонимом Face, в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.04.2022.

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