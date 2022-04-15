Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов Дудя и Шульман

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего 15 апреля Минюст России добавил в список иностранных агентов девять человек, включая Дудя и Шульман.

Ранее Министерство юстиции внесло рэпера Ивана Дрёмина*, известного под псевдонимом Face, в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.04.2022.