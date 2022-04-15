Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов Дудя и Шульман
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Всего 15 апреля Минюст России добавил в список иностранных агентов девять человек, включая Дудя и Шульман.
Ранее Министерство юстиции внесло рэпера Ивана Дрёмина*, известного под псевдонимом Face, в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.04.2022.