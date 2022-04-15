В Москве по делу о крупной растрате арестовали экс-владельца костромского Аксонбанка

Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя совета директоров ООО КБ «Аксонбанк» Андрея Озерова по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Озерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 июня», — приводит ТАСС сообщение.

В рамках этого же дела под домашний арест отправлены костромской бизнесмен Елена Иванова, гендиректор костромской ООО «Промметалл» Василий Тохсыров и генеральный директор ООО «Корвет» Алексей Семяшкин.

В феврале Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова к семи с половиной годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате.