Суд в Москве вынес приговор экс-главе Дербентского района Дагестана Джелилову
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«Джелилову суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря.
Отмечается, что другой фигурант дела — бывший районный депутат Акиф Балаханов — получил три года условно.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в порядке апелляции.
В 2019 году Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу Джелилова, подозреваемого по трём эпизодам крупной растраты.