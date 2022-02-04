Суд в Москве вынес приговор экс-главе Дербентского района Дагестана Джелилову

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова к 7,5 года колонии общего режима по уголовному делу о растрате. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

«Джелилову суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря.

Отмечается, что другой фигурант дела — бывший районный депутат Акиф Балаханов — получил три года условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в порядке апелляции.

В 2019 году Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу Джелилова, подозреваемого по трём эпизодам крупной растраты.